Mai à vélo à Argelès-sur-Mer, Argelès sur mer, Argelès-sur-Mer
Mai à vélo à Argelès-sur-Mer, Argelès sur mer, Argelès-sur-Mer samedi 30 mai 2026.
Mai à vélo à Argelès-sur-Mer Samedi 30 mai, 09h00 Argelès sur mer Pyrénées-Orientales
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-30T09:00:00+02:00 – 2026-05-30T15:00:00+02:00
Fin : 2026-05-30T09:00:00+02:00 – 2026-05-30T15:00:00+02:00
Animations site de départ et d’arrivée.
Parcours « route » sur voie verte ( EV 08 ) – plus un parcours V.T.T
Point ravitaillement sur Aire vélo .
Argelès sur mer Place Gambetta, Argelès sur mer 66700 Argelès-sur-Mer 66700 Argelès Village Pyrénées-Orientales Occitanie
Rando route familiale route et V.T.T ( +/- 30 km )
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