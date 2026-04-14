Mai à vélo à Argelès-sur-Mer, Argelès sur mer, Argelès-sur-Mer

Mai à vélo à Argelès-sur-Mer Samedi 30 mai, 09h00 Argelès sur mer Pyrénées-Orientales

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-30T09:00:00+02:00 – 2026-05-30T15:00:00+02:00

Fin : 2026-05-30T09:00:00+02:00 – 2026-05-30T15:00:00+02:00

Animations site de départ et d’arrivée.

Parcours « route » sur voie verte ( EV 08 ) – plus un parcours V.T.T

Point ravitaillement sur Aire vélo .

Argelès sur mer Place Gambetta, Argelès sur mer 66700 Argelès-sur-Mer 66700 Argelès Village Pyrénées-Orientales Occitanie

Rando route familiale route et V.T.T ( +/- 30 km )