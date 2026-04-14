Mai à vélo à Boissey le chatel, Salle communale, Boissey-le-Châtel

Mai à vélo à Boissey le chatel Dimanche 31 mai, 10h30 Salle communale Eure

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-31T10:30:00+02:00 – 2026-05-31T11:30:00+02:00

Fin : 2026-05-31T10:30:00+02:00 – 2026-05-31T11:30:00+02:00

Cette balade à vélo vous permettra de découvrir les alentours de Boissey-le-Châtel.

Parcours de 10 km, fléché, sur voie ouverte, idéale à réaliser en familles.

Départ libre, sous la responsabilité de chacun des participants et du respect du code de la route.

Salle communale Allée des loisirs, 27520 BOISSEy LE CHATEL Boissey-le-Châtel 27520 Eure Normandie

Balade à vélo