Mai à vèlo à Grosbliederstroff, 57520 Grosbliederstroff, Grosbliederstroff

Mai à vèlo à Grosbliederstroff Samedi 9 mai, 14h00 57520 Grosbliederstroff Moselle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-09T14:00:00+02:00 – 2026-05-09T18:00:00+02:00

Fin : 2026-05-09T14:00:00+02:00 – 2026-05-09T18:00:00+02:00

Cette balade familiale à vélo suivra les pistes cyclables et routes à faible densité de circulation. Les enfants accompagnés d’un adulte sont les bienvenus.

Il vous sera également proposé un parcours de maniabilité dans la cour de l’espace de l’école Victor Hugo.

Inscription gratuite souhaitée:

cycloclubgrosblie@yahoo.fr

57520 Grosbliederstroff rue de l’école Grosbliederstroff 57520 Moselle Grand Est [{« type »: « email », « value »: « cycloclubgrosblie@yahoo.fr »}] [{« link »: « mailto:cycloclubgrosblie@yahoo.fr »}]

Randonnée familiale accompagnée 25-30 km