Mai à Vélo à La Possession, Marché Forain, La Possession
Mai à Vélo à La Possession, Marché Forain, La Possession samedi 2 mai 2026.
Mai à Vélo à La Possession 2 – 30 mai, certains samedis Marché Forain La Réunion
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-02T06:30:00+02:00 – 2026-05-02T11:00:00+02:00
Fin : 2026-05-30T11:00:00+02:00 – 2026-05-30T14:00:00+02:00
Marché Forain 34 Rue Edmond Albius 97419 La Possession 97419 La Réunion La Réunion
Dans le cadre de l’évènement national, la commune met en place des animations les samedis du mois de mai pour développer une culture vélo sur le territoire.