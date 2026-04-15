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Mai à Vélo à La Possession, Marché Forain, La Possession

Mai à Vélo à La Possession, Marché Forain, La Possession samedi 2 mai 2026.

Lieu : Marché Forain

Adresse : 34 Rue Edmond Albius 97419

Ville : 97419 La Possession

Département : La Réunion

Début : samedi 2 mai 2026

Fin : samedi 30 mai 2026

Mai à Vélo à La Possession 2 – 30 mai, certains samedis Marché Forain La Réunion

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-02T06:30:00+02:00 – 2026-05-02T11:00:00+02:00
Fin : 2026-05-30T11:00:00+02:00 – 2026-05-30T14:00:00+02:00

Marché Forain 34 Rue Edmond Albius 97419 La Possession 97419 La Réunion La Réunion
Dans le cadre de l’évènement national, la commune met en place des animations les samedis du mois de mai pour développer une culture vélo sur le territoire.