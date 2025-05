Mai à vélo Atelier de gravage – Sainte-Savine, 21 mai 2025 14:00, Sainte-Savine.

Aube

Mai à vélo Atelier de gravage Chapelle du Parc Sainte-Savine Aube

Tarif : 1 – 1 – 1 Eur

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-21 14:00:00

fin : 2025-05-21 17:00:00

Date(s) :

2025-05-21

Pour participer, munissez-vous de

– Une pièce d’identité

– Un numéro de téléphone et une adresse e-mail (obligatoires)

– Une preuve d’achat (si possible)

– Une contribution de 3€ par vélo (1€ pour les enfants et étudiants, sur justificatif)



Le gravage permet d’identifier votre vélo et de lutter efficacement contre le vol ! .

Chapelle du Parc

Sainte-Savine 10300 Aube Grand Est

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Mai à vélo Atelier de gravage Sainte-Savine a été mis à jour le 2025-05-13 par Office de Tourisme Troyes la Champagne