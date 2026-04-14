Mai à Vélo au 1000 Borne Caffè, 1000 Borne Caffè, Glières-Val-de-Borne

Mai à Vélo au 1000 Borne Caffè Samedi 23 mai, 10h30 1000 Borne Caffè Haute-Savoie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T10:30:00+02:00 – 2026-05-23T17:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T10:30:00+02:00 – 2026-05-23T17:00:00+02:00

Le 1000 Borne Caffè fête Mai à vélo en proposant une Journée de Remise en selle. L’occasion de retrouver confiance au guidon avant de s’élancer pour les beaux jours. Ateliers de mobilité, exercices ludiques en convivialité… les créneaux de 20 minutes sont encadrés par un moniteur diplômé au cœur de la vallée du Borne et du mythique plateau des Glières. Le plus? La possibilité de louer un vélo à assistance électrique à prix mini pour découvrir ou redécouvrir les spécificités du VTTAE.

Autre temps fort de ce mois cycliste, l’apéro-discussion autour du voyage à vélo. Comment se préparer? Que faut-il emmener ? Les plus belles destinations réalisées… Toutes vos questions à notre experte du voyage en bike-packing mais pas que.

1000 Borne Caffè 591 route de la Mouille74130 Glières Val de Borne Glières-Val-de-Borne 74130 Entremont Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « email », « value »: « ecrire@1000bornecaffe.org »}, {« type »: « phone », « value »: « 0676700339 »}]

Le 1000 Borne Caffè fête Mai à vélo ! Au programme de ce mois, une journée de Remise en selle pour reprendre confiance en vue des beaux jours, et un apéro-discussion autour du voyage à vélo.

@1000BorneCaffè