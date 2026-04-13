MAI A VELO AU CSME TENNIS, complexe Suzanne Lenglen, Eaubonne

MAI A VELO AU CSME TENNIS 9 et 10 mai complexe Suzanne Lenglen Val-d’Oise

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-09T12:00:00+02:00 – 2026-05-09T19:30:00+02:00

Fin : 2026-05-10T12:00:00+02:00 – 2026-05-10T18:00:00+02:00

complexe Suzanne Lenglen eaubonne 14 rue du docteur roux Eaubonne 95600 Val-d’Oise Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « csmeaubonne@fft.fr »}]

Favoriser la mobilité douce pour pratiquer son sport