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MAI A VELO AU CSME TENNIS, complexe Suzanne Lenglen, Eaubonne

MAI A VELO AU CSME TENNIS, complexe Suzanne Lenglen, Eaubonne

MAI A VELO AU CSME TENNIS, complexe Suzanne Lenglen, Eaubonne samedi 9 mai 2026.

Lieu : complexe Suzanne Lenglen

Adresse : eaubonne 14 rue du docteur roux

Ville : 95600 Eaubonne

Département : Val-d'Oise

Début : samedi 9 mai 2026

Fin : dimanche 10 mai 2026

MAI A VELO AU CSME TENNIS 9 et 10 mai complexe Suzanne Lenglen Val-d’Oise

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-09T12:00:00+02:00 – 2026-05-09T19:30:00+02:00
Fin : 2026-05-10T12:00:00+02:00 – 2026-05-10T18:00:00+02:00

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