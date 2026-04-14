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Mai à Vélo au village Atlantech, Parking des Ombrieres, Lagord

Mai à Vélo au village Atlantech, Parking des Ombrieres, Lagord vendredi 22 mai 2026.

Lieu : Parking des Ombrieres

Adresse : Rue Isabelle Autissier lagord

Ville : 17140 Lagord

Département : Charente-Maritime

Début : vendredi 22 mai 2026

Fin : samedi 23 mai 2026

Mai à Vélo au village Atlantech 22 et 23 mai Parking des Ombrieres Charente-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-22T08:00:00+02:00 – 2026-05-22T18:00:00+02:00
Fin : 2026-05-23T10:00:00+02:00 – 2026-05-23T13:00:00+02:00

Le quartier d’Atlantech fait la fête pour Mai à Vélo !

  • Date : Vendredi 22 mai, de 08h à 18h et Samedi 23 mai, de 10h à 13h
  • Lieu : Parking des Ombrières, Rue Isabelles Autissier à Lagord

Programme :
Vendredi 22 mai de 08h à 18h

  • Petit-déjeuner offert

  • Stands d’informations Yélo et test de vélos à assistance électrique

  • Diagnostic et réparation de vélos par la Régie de Quartiers Diagonales

  • Atelier de maniabilité par le Comité Départemental de Cyclotourisme

  • Vélo-smoothie par Unis-Cités

  • Balade pédagogique avec A Vélo Sophie

Samedi 23 mai de 10h à 13h

  • Quizz mobilité et atelier de maniabilité par le Comité Départemental de Cyclotourisme
  • Atelier de diagnostic et de réparation de vélos par le Comité Départemental de Cyclotourisme
  • Stands d’informations Yélo et test de vélos à assistance électrique
  • Balade pédagogique et ludique avec A Vélo Sophie

Plus d’informations à venir ici

Parking des Ombrieres Rue Isabelle Autissier lagord Lagord 17140 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « https://www.billetweb.fr/mai-a-velo-au-village-atlantech »}]
C’est la fête du vélo à Atlantech. Une grande journée festive et ludique pour fêter le vélo !

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