Mai à Vélo au village Atlantech, Parking des Ombrieres, Lagord

Mai à Vélo au village Atlantech 22 et 23 mai Parking des Ombrieres Charente-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-22T08:00:00+02:00 – 2026-05-22T18:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T10:00:00+02:00 – 2026-05-23T13:00:00+02:00

Le quartier d’Atlantech fait la fête pour Mai à Vélo !

Date : Vendredi 22 mai, de 08h à 18h et Samedi 23 mai, de 10h à 13h

Lieu : Parking des Ombrières, Rue Isabelles Autissier à Lagord

Programme :

Vendredi 22 mai de 08h à 18h

Petit-déjeuner offert

Stands d’informations Yélo et test de vélos à assistance électrique

Diagnostic et réparation de vélos par la Régie de Quartiers Diagonales

Atelier de maniabilité par le Comité Départemental de Cyclotourisme

Vélo-smoothie par Unis-Cités

Balade pédagogique avec A Vélo Sophie

Samedi 23 mai de 10h à 13h

Quizz mobilité et atelier de maniabilité par le Comité Départemental de Cyclotourisme

Atelier de diagnostic et de réparation de vélos par le Comité Départemental de Cyclotourisme

Stands d’informations Yélo et test de vélos à assistance électrique

Balade pédagogique et ludique avec A Vélo Sophie

Plus d’informations à venir ici

Parking des Ombrieres Rue Isabelle Autissier lagord Lagord 17140 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « https://www.billetweb.fr/mai-a-velo-au-village-atlantech »}]

C’est la fête du vélo à Atlantech. Une grande journée festive et ludique pour fêter le vélo !