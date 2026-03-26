Mai à vélo aux Balcons, Ancienne gare de St-Hilaire de Brens, Saint-Hilaire-de-Brens

Mai à vélo aux Balcons Dimanche 7 juin, 09h00 Ancienne gare de St-Hilaire de Brens Isère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-07T09:00:00+02:00 – 2026-06-07T14:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T09:00:00+02:00 – 2026-06-07T14:00:00+02:00

17 communes proposent un départ groupé à destination de l’ancienne gare de St-Hilaire de Brens le long de la voie verte Crémieu-Arandon

https://mobilites-douces.fr/2026/03/26/mai-a-velo-07062026-convergence-sthilaireb/

Inscriptions via QR Code ou

https://www.helloasso.com/associations/sou-des-ecoles-laiques-de-cremieu/boutiques/mai-a-velo

Sinon au 04-74-92-81-04

Ancienne gare de St-Hilaire de Brens 24 impasse des carrières 38460 Saint-Hilaire-de-Brens Saint-Hilaire-de-Brens 38460 Isère Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/sou-des-ecoles-laiques-de-cremieu/boutiques/mai-a-velo »}, {« type »: « phone », « value »: « 0474928104 »}] [{« link »: « https://mobilites-douces.fr/2026/03/26/mai-a-velo-07062026-convergence-sthilaireb/ »}, {« link »: « https://www.helloasso.com/associations/sou-des-ecoles-laiques-de-cremieu/boutiques/mai-a-velo »}]

Grande convergence à vélo depuis 17 communes du Nord-Isère vers l’ancienne gare de St-Hilaire de Brens