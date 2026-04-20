Mai à vélo Balade accompagnée à vélo Véloroute du lin Cany-Barville

Cany-Barville

Mai à vélo Balade accompagnée à vélo

Véloroute du lin Place du 8 Mai 1945 Cany-Barville Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 13:30:00

fin : 2026-05-30 18:00:00

Date(s) :

2026-05-30

Dans le cadre de l’événement Mai à Vélo , rejoignez nous pour une agréable sortie en vélo !

Départ 13h30, parking de la Véloroute du lin, ancienne gare de Cany-Barville.

Accompagnés de guides, nous vous proposons une balade à vélo sur une boucle Cany-Barville Grainville-la-Teinturière. L’occasion de découvrir des paysages magnifiques et un patrimoine local ! Un goûter terroir sera offert à la fin du parcours.

Au programme

Une sortie agréable et conviviale. Une découverte du patrimoine local lors de la visite.

Venez avec votre vélo personnel, les vélos ne sont pas fournis.

Enfant (à partir de 12 ans) accompagnés d’un adulte et ayant l’habitude de circuler sur les routes.

Ne manquez pas cette belle sortie, alliant sport, découverte et convivialité !

Réservez dès maintenant votre place et venez pédaler avec nous ! (Réservation obligatoire, sur inscription). .

Véloroute du lin Place du 8 Mai 1945 Cany-Barville 76450 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 97 00 63

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English : Mai à vélo Balade accompagnée à vélo

L’événement Mai à vélo Balade accompagnée à vélo Cany-Barville a été mis à jour le 2026-04-15 par Office de tourisme de la Côte d’Albâtre