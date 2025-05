Mai à vélo: Balade cycliste festive. – Parvis de la médiathèque Montélimar, 17 mai 2025 15:30, Montélimar.

Drôme

Mai à vélo: Balade cycliste festive. Parvis de la médiathèque Boulevard du Général De Gaulle Montélimar Drôme

Début : 2025-05-17 15:30:00

fin : 2025-05-17 17:00:00

2025-05-17

Balade cycliste festive. Enfourchez un vélo rétro ou décorez votre compagnon habituel, déguisez vous si ça vous chante et venez défiler dans les rues de notre ville.

Parvis de la médiathèque Boulevard du Général De Gaulle

Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes montelovelo@gmail.com

English :

Festive bike ride. Get on a retro bike or decorate your usual companion, dress up if you like and come and parade through the streets of our town.

German :

Festliche Fahrradtour. Schwingen Sie sich auf ein Retro-Fahrrad oder schmücken Sie Ihren üblichen Begleiter, verkleiden Sie sich, wenn es Ihnen gefällt, und ziehen Sie durch die Straßen unserer Stadt.

Italiano :

Pedalata festiva. Salite su una bici retrò o addobbate la vostra solita compagna, travestitevi se volete e venite a sfilare per le strade della nostra città.

Espanol :

Paseo festivo en bicicleta. Súbete a una bici retro o decora tu acompañante habitual, disfrázate si quieres y ven a desfilar por las calles de nuestra ciudad.

