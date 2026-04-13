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Mai à Vélo dans les Monts, Parking Complexe Joseph Vinay – Sainte Foy l’Argentière, Sainte-Foy-l’Argentière

Mai à Vélo dans les Monts, Parking Complexe Joseph Vinay – Sainte Foy l’Argentière, Sainte-Foy-l’Argentière samedi 30 mai 2026.

Lieu : Parking Complexe Joseph Vinay - Sainte Foy l'Argentière

Adresse : Rue du stade Sainte Foy l'Argentière

Ville : 69610 Sainte-Foy-l'Argentière

Département : Rhône

Début : samedi 30 mai 2026

Fin : samedi 30 mai 2026

Mai à Vélo dans les Monts Samedi 30 mai, 10h00 Parking Complexe Joseph Vinay – Sainte Foy l’Argentière Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-30T10:00:00+02:00 – 2026-05-30T18:00:00+02:00
Fin : 2026-05-30T10:00:00+02:00 – 2026-05-30T18:00:00+02:00

Parking Complexe Joseph Vinay – Sainte Foy l’Argentière Rue du stade Sainte Foy l’Argentière Sainte-Foy-l’Argentière 69610 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes
3ème édition de Mai à Vélo dans les Monts du Lyonnais