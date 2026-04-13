Mai à Vélo dans les Monts, Parking Complexe Joseph Vinay – Sainte Foy l’Argentière, Sainte-Foy-l’Argentière

Mai à Vélo dans les Monts Samedi 30 mai, 10h00 Parking Complexe Joseph Vinay – Sainte Foy l’Argentière Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-30T10:00:00+02:00 – 2026-05-30T18:00:00+02:00

Fin : 2026-05-30T10:00:00+02:00 – 2026-05-30T18:00:00+02:00

Parking Complexe Joseph Vinay – Sainte Foy l’Argentière Rue du stade Sainte Foy l’Argentière Sainte-Foy-l’Argentière 69610 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes

3ème édition de Mai à Vélo dans les Monts du Lyonnais