Ban-sur-Meurthe-Clefcy

Mai à vélo Édition 2026

Ban-sur-Meurthe-Clefcy Vosges

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-05-23 14:00:00

fin : 2026-05-23 22:00:00

Date(s) :

2026-05-23

Mai à Vélo revient pour sa 5 édition !

À l’occasion de ce rendez-vous national dédié au vélo et aux mobilités douces, le service mobilité de la Communauté d’Agglomération de Saint-Dié-des-Vosges vous donne rendez-vous pour une demi-journée et soirée festives, conviviales et pleine de découvertes autour de l’éco-sensibilisation.

Sur la voie verte de la Haute-Meurthe, de Ban-sur-Meurthe-Clefcy à Plainfaing, au départ de l’étang du Souche. Enfourchez votre vélo et venez profiter d’un parcours animé, ponctué de surprises pour toute la famille !

Des activités pour se dépenser et s’amuser

Des ateliers de sensibilisation ludiques et instructifs

Un jeu de piste pour toute la famille

Dès 18h, prolongez la journée avec un apéro-concert animé par The Honville Companions une ambiance garantie pour finir la journée en beauté !Tout public

0 .

Ban-sur-Meurthe-Clefcy 88230 Vosges Grand Est +33 3 29 42 22 22

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Mai à Vélo is back for its 5th edition!

To mark this national event dedicated to cycling and soft mobility, the Mobility Department of the Communauté d’Agglomération de Saint-Dié-des-Vosges (Saint-Dié-des-Vosges Conurbation Community) invites you to join us for a half-day and evening of festivities, conviviality and discoveries in the field of eco-awareness.

On the Haute-Meurthe greenway, from Ban-sur-Meurthe-Clefcy to Plainfaing, starting from the Etang du Souche. Hop on your bike and enjoy a lively tour, punctuated by surprises for the whole family!

Activities for exercise and fun

Fun and informative awareness-raising workshops

A treasure hunt for the whole family

From 6 p.m. onwards, extend the day with an aperitif concert hosted by The Honville Companions: the perfect way to end the day in style!

L’événement Mai à vélo Édition 2026 Ban-sur-Meurthe-Clefcy a été mis à jour le 2026-05-12 par OT SAINT DIE DES VOSGES