Mai à vélo Édition 2026 Ban-sur-Meurthe-Clefcy
Mai à vélo Édition 2026 Ban-sur-Meurthe-Clefcy samedi 23 mai 2026.
Ban-sur-Meurthe-Clefcy
Mai à vélo Édition 2026
Ban-sur-Meurthe-Clefcy Vosges
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-05-23 14:00:00
fin : 2026-05-23 22:00:00
Date(s) :
2026-05-23
Mai à Vélo revient pour sa 5 édition !
À l’occasion de ce rendez-vous national dédié au vélo et aux mobilités douces, le service mobilité de la Communauté d’Agglomération de Saint-Dié-des-Vosges vous donne rendez-vous pour une demi-journée et soirée festives, conviviales et pleine de découvertes autour de l’éco-sensibilisation.
Sur la voie verte de la Haute-Meurthe, de Ban-sur-Meurthe-Clefcy à Plainfaing, au départ de l’étang du Souche. Enfourchez votre vélo et venez profiter d’un parcours animé, ponctué de surprises pour toute la famille !
Des activités pour se dépenser et s’amuser
Des ateliers de sensibilisation ludiques et instructifs
Un jeu de piste pour toute la famille
Dès 18h, prolongez la journée avec un apéro-concert animé par The Honville Companions une ambiance garantie pour finir la journée en beauté !Tout public
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Ban-sur-Meurthe-Clefcy 88230 Vosges Grand Est +33 3 29 42 22 22
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Mai à Vélo is back for its 5th edition!
To mark this national event dedicated to cycling and soft mobility, the Mobility Department of the Communauté d’Agglomération de Saint-Dié-des-Vosges (Saint-Dié-des-Vosges Conurbation Community) invites you to join us for a half-day and evening of festivities, conviviality and discoveries in the field of eco-awareness.
On the Haute-Meurthe greenway, from Ban-sur-Meurthe-Clefcy to Plainfaing, starting from the Etang du Souche. Hop on your bike and enjoy a lively tour, punctuated by surprises for the whole family!
Activities for exercise and fun
Fun and informative awareness-raising workshops
A treasure hunt for the whole family
From 6 p.m. onwards, extend the day with an aperitif concert hosted by The Honville Companions: the perfect way to end the day in style!
L’événement Mai à vélo Édition 2026 Ban-sur-Meurthe-Clefcy a été mis à jour le 2026-05-12 par OT SAINT DIE DES VOSGES