Mai à vélo et fête des voies vertes – Le Fanal Boulazac Isle Manoire, 31 mai 2025 10:00, Boulazac Isle Manoire.

Dordogne

Mai à vélo et fête des voies vertes Le Fanal 204 rue Laure Gatet Boulazac Isle Manoire Dordogne

Gratuit

Début : 2025-05-31 10:00:00

fin : 2025-05-31 12:30:00

2025-05-31

La fête des voies vertes rejoint cette année le dispositif de Mai à vélo qui célèbre sa 5ème édition.

L’occasion de célébrer le vélo et de partager avec le plus grand nombre l’ensemble des pratiques du vélo mode de déplacement du quotidien, loisir, sport, tourisme…

Challenge ludique en participant au défi de la mobilité 100% énergie humaine avec la borne ILO, exposition sur l’inter-modalité, atelier de réparation participatif avec l’association des Jantes et des Gens, balade « chasse aux trésors » sur la voie verte… autant d’animations à découvrir à vélo au Fanal à Niversac.

Une fois votre vélo checké, partez librement sur le parcours de la voie verte du Fanal à Niversac à la médiathèque Louis Aragon de Boulazac pour une balade ludique avec des énigmes à résoudre. .

Le Fanal 204 rue Laure Gatet

Boulazac Isle Manoire 24330 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 53 10 63 contact@tourisme-grandperigueux.fr

English : Mai à vélo et fête des voies vertes

This year, the Fête des voies vertes joins the Mai à vélo program, which is celebrating its 5th edition.

It’s an opportunity to celebrate the bicycle and to share with as many people as possible the full range of cycling activities: daily commuting, leisure, sport, tourism?

German : Mai à vélo et fête des voies vertes

Das Fest der Grünen Wege ist dieses Jahr Teil der Veranstaltung Mai à vélo, die zum fünften Mal stattfindet.

Die Gelegenheit, das Fahrrad zu feiern und möglichst viele Menschen an der Vielfalt des Radfahrens teilhaben zu lassen: als Fortbewegungsmittel im Alltag, in der Freizeit, beim Sport, im Tourismus?

Italiano :

La Fête des voies vertes di quest’anno si aggiunge al programma Mai à vélo, che festeggia il suo 5° anno.

È un’occasione per celebrare la bicicletta e condividere con il maggior numero possibile di persone i diversi modi in cui può essere utilizzata: come mezzo di trasporto quotidiano, per il tempo libero, lo sport, il turismo?

Espanol : Mai à vélo et fête des voies vertes

Este año, la Fête des voies vertes se suma a la manifestación Mai à vélo, que celebra su 5ª edición.

Es una oportunidad para celebrar el ciclismo y compartir con el mayor número de personas posible todas las diferentes formas en que se puede utilizar: como medio de desplazamiento diario, para el ocio, el deporte, el turismo..

