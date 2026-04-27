MAI À VÉLO LA TRANSHUMANCE À VÉLO FAIT ÉTAPE À BELPECH Belpech

Belpech

MAI À VÉLO LA TRANSHUMANCE À VÉLO FAIT ÉTAPE À BELPECH

4 Rue du 8 Mai 1945 Belpech Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-16 09:00:00

fin : 2026-05-16 22:00:00

Date(s) :

2026-05-16

La Transhumance à vélo fait étape à Belpech !

Dans le cadre de Mai à vélo, et de sa grande Transhumance à vélo (du 09 mai au 16 mai), le service mobilité de la Communauté de Communes Piège Lauragais Malepère vous invite à une journée conviviale, festive et dédiée aux mobilités douces.

Programme de la journée

à 9h Départ de la 8ème étape de la Transhumance à vélo dans le Parc Communal à Cazalrenoux

à 11h Arrivée du cortège à la Salle Multigénérations à Belpech

dès 12h Apéritif offert à la population, Restauration sur place (foodtruck)

dès 13h Animations (Tournoi de tennis et atelier tennis et vélo proposés par le Tennis Club de Belpech, présentation du Label Ville Prudente par la ville de Belpech, Vélo-Smoothie, parcours de maniabilité, essais de vélos et balade à vélo et échanges autour du Plan d’Action de Mobilité .

à 15h30 Spectacle Essorage par la compagnie Artisan du Risque

à 20h Soirée Saveurs Occitanes repas + soirée DJ proposée par le Tennis Club de Belpech, s’inscrire au 06 83 32 72 48.

Que vous soyez cycliste passionné ou simple curieux, venez partager ce moment festif et engagé pour des mobilités plus durables.

Remarques

Les mineurs non accompagnés devront présenter une autorisation parentale signée pour participer aux animations.

En cas de mauvais temps, les animations prévues en extérieur auront lieu à la salle polyvalente de Cazalrenoux

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4 Rue du 8 Mai 1945 Belpech 11420 Aude Occitanie contact@lauragaismobilite.com

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English :

La Transhumance à vélo makes a stop in Belpech!

As part of Mai à vélo, and its Transhumance à vélo (from May 09 to May 16), the mobility department of the Communauté de Communes Piège Lauragais Malepère invites you to a friendly, festive day dedicated to soft mobility.

Program for the day

9am: Start of the 8th stage of the Transhumance à vélo in the Parc Communal at Cazalrenoux

11am: Arrival of the procession at the Salle Multigénérations in Belpech

from 12pm: Aperitif offered to the public, Catering on site (foodtruck)

from 1pm: Activities (Tennis tournament and tennis and bike workshop organized by the Tennis Club de Belpech, presentation of the Label Ville Prudente by the town of Belpech, Vélo-Smoothie, bike handling course, bike trials and bike rides and discussions on the Mobility Action Plan .

3.30pm: Essorage show by the Artisan du Risque company

8pm: Saveurs Occitanes evening: meal + DJ evening organized by the Tennis Club de Belpech. To register, call 06 83 32 72 48.

Whether you’re an enthusiastic cyclist or just curious, come and share this festive moment committed to more sustainable mobility.

Please note

Unaccompanied minors will need to present a signed parental authorisation to take part in the activities.

In the event of bad weather, outdoor activities will take place at the Cazalrenoux multi-purpose hall

L’événement MAI À VÉLO LA TRANSHUMANCE À VÉLO FAIT ÉTAPE À BELPECH Belpech a été mis à jour le 2026-04-27 par A.D.T. de l’Aude 11 OT Collines Cathares Tourisme