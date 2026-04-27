Cazalrenoux

MAI À VÉLO LA TRANSHUMANCE À VÉLO FAIT ÉTAPE À CAZALRENOUX

Cazalrenoux Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-15 09:00:00

fin : 2026-05-15 20:00:00

Date(s) :

2026-05-15

La Transhumance à vélo fait étape à Cazalrenoux !

Dans le cadre de Mai à vélo, et de sa grande Transhumance à vélo (du 09 mai au 16 mai), le service mobilité de la Communauté de Communes Piège Lauragais Malepère vous invite à une journée conviviale, festive et dédiée aux mobilités douces.

Programme de la journée

à 9h Départ de la 7ème étape de la Transhumance à vélo à la mairie de Laurac

à 11h Arrivée du cortège dans le Parc Communal à Cazalrenoux

à 13h Animations (Tandem Mobilité et Atelier seniors, parcours de maniabilité)

à 14h Départ d’une boucle vélo facile (niveau enfants et amateurs) et d’une boucle intermédiaire (niveau confirmé)

dès 18h30 Essais de vélos, Apéritif offert à la population, Restauration sur place (foodtruck) et échanges autour du Plan d’Action de Mobilité

Que vous soyez cycliste passionné ou simple curieux, venez partager ce moment festif et engagé pour des mobilités plus durables.

Remarques

Les mineurs non accompagnés devront présenter une autorisation parentale signée pour participer aux animations.

En cas de mauvais temps, les animations prévues en extérieur auront lieu à la salle polyvalente de Cazalrenoux

.

Cazalrenoux 11270 Aude Occitanie contact@lauragaismobilite.com

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English :

The Transhumance bicycle tour stops off at Cazalrenoux!

As part of Mai à vélo, and its Transhumance à vélo (from May 09 to May 16), the mobility department of the Communauté de Communes Piège Lauragais Malepère invites you to a friendly, festive day dedicated to soft mobility.

Program for the day

9am: Start of the 7th stage of the Transhumance à vélo at Laurac town hall

11am: Arrival of the procession in the Parc Communal at Cazalrenoux

1 p.m.: Activities (Tandem Mobilité and seniors’ workshop, handling course)

2 p.m.: Departure of an easy bike loop (for children and amateurs) and an intermediate loop (for advanced cyclists)

from 6:30pm: Bike tests, Aperitif offered to the public, Catering on site (foodtruck) and discussions on the Mobility Action Plan

Whether you’re an avid cyclist or just curious, come and share this festive moment committed to more sustainable mobility.

Please note

Unaccompanied minors will need to present a signed parental authorisation to take part in the activities.

In the event of bad weather, outdoor activities will take place at the Salle polyvalente in Cazalrenoux

L’événement MAI À VÉLO LA TRANSHUMANCE À VÉLO FAIT ÉTAPE À CAZALRENOUX Cazalrenoux a été mis à jour le 2026-04-27 par A.D.T. de l’Aude 11 OT Collines Cathares Tourisme