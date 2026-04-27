MAI À VÉLO LA TRANSHUMANCE À VÉLO FAIT ÉTAPE À GAJA-LA-SELVE Gaja-la-Selve

Gaja-la-Selve

MAI À VÉLO LA TRANSHUMANCE À VÉLO FAIT ÉTAPE À GAJA-LA-SELVE

Chemin du cimétière Gaja-la-Selve Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-13 09:00:00

fin : 2026-05-13 20:00:00

Date(s) :

2026-05-13

La Transhumance à vélo fait étape à Gaja-la-Selve !

Dans le cadre de Mai à vélo, et de sa grande Transhumance à vélo (du 09 mai au 16 mai), le service mobilité de la Communauté de Communes Piège Lauragais Malepère vous invite à une journée conviviale, festive et dédiée aux mobilités douces.

Programme de la journée

à 9h Départ de la 5ème étape de la Transhumance à vélo sur la place du Treil à Fanjeaux

à 11h Arrivée du cortège à la salle polyvalente à Gaja-la-Selve

dès 18h Animations (Tandem Mobilité, essais de vélos et balades à vélo), Apéritif offert à la population, Restauration sur place (foodtruck) et échanges autour du Plan d’Action de Mobilité .

à 19h Concert de Batucada par les élèves de l’école intercommunal des Arts à la salle polyvalente

Que vous soyez cycliste passionné ou simple curieux, venez partager ce moment festif et engagé pour des mobilités plus durables.

Remarque

Les mineurs non accompagnés devront présenter une autorisation parentale signée pour participer aux animations.

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Chemin du cimétière Gaja-la-Selve 11270 Aude Occitanie contact@lauragaismobilite.com

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English :

The Transhumance bicycle race stops off at Gaja-la-Selve!

As part of Mai à vélo, and its Transhumance à vélo (from May 09 to May 16), the Communauté de Communes Piège Lauragais Malepère’s mobility department invites you to a friendly, festive day dedicated to soft mobility.

Program for the day

9am: Departure of the 5th stage of the Transhumance by bike from the Place du Treil in Fanjeaux

11am: Arrival of the procession at the salle polyvalente in Gaja-la-Selve

from 6pm: Entertainment (Tandem Mobilité, bike tests and bike rides), Aperitif offered to the public, Catering on site (foodtruck) and discussions on the Mobility Action Plan .

7 p.m.: Batucada concert by students from the Ecole Intercommunal des Arts in the Salle Polyvalente

Whether you’re an enthusiastic cyclist or just curious, come and share this festive moment committed to more sustainable mobility.

Please note

Unaccompanied minors will need to present a signed parental authorization to take part in the activities.

L’événement MAI À VÉLO LA TRANSHUMANCE À VÉLO FAIT ÉTAPE À GAJA-LA-SELVE Gaja-la-Selve a été mis à jour le 2026-04-27 par A.D.T. de l’Aude 11 OT Collines Cathares Tourisme