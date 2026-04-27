Laurac

MAI À VÉLO LA TRANSHUMANCE À VÉLO FAIT ÉTAPE À LAURAC

Laurac Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-14 09:00:00

fin : 2026-05-14 17:00:00

Date(s) :

2026-05-14

La Transhumance à vélo fait étape à Laurac !

Dans le cadre de Mai à vélo, et de sa grande Transhumance à vélo (du 09 mai au 16 mai), le service mobilité de la Communauté de Communes Piège Lauragais Malepère vous invite à une journée conviviale, festive et dédiée aux mobilités douces.

Programme de la journée

à 9h Départ de la 6ème étape de la Transhumance à vélo à la salle polyvalente à Gaja-la-Selve

à 11h Arrivée du cortège à la mairie à Laurac

dès 12h Apéritif offert à la population, Restauration sur place (foodtruck)

dès 13h Animation Le Manège à Vélo (par La Manègerie à Vélo)

dès 14h Animations (Essais de vélos et atelier de petites réparations de vélos), et échanges autour du Plan d’Action de Mobilité

à 15h30 Balade à vélo et visite de la Collines aux Chèvres

dès 16h30 Goûter (foodtruck) sur la place des Mares

Que vous soyez cycliste passionné ou simple curieux, venez partager ce moment festif et engagé pour des mobilités plus durables.

Remarques

Les mineurs non accompagnés devront présenter une autorisation parentale signée pour participer aux animations.

En cas de mauvais temps, les animations prévues en extérieur auront lieu à la salle polyvalente de Laurac.

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Laurac 11270 Aude Occitanie contact@lauragaismobilite.com

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English :

La Transhumance à vélo makes a stop in Laurac!

As part of Mai à vélo, and its Transhumance à vélo (from May 09 to May 16), the Communauté de Communes Piège Lauragais Malepère’s mobility department invites you to a friendly, festive day dedicated to soft mobility.

Program for the day

9am: Start of the 6th stage of the Transhumance à vélo at the salle polyvalente in Gaja-la-Selve

11am: Arrival of the procession at the town hall in Laurac

from 12pm: Aperitif offered to the public, Catering on site (foodtruck)

from 1pm: Entertainment by Le Manège à Vélo (by La Manègerie à Vélo)

from 2pm: Activities (bike tests and small bike repair workshop), and discussions on the Mobility Action Plan

3:30pm: Bike ride and visit to Collines aux Chèvres

from 4:30pm: Snack (foodtruck) on Place des Mares

Whether you’re an enthusiastic cyclist or just curious, come and share this festive moment committed to more sustainable mobility.

Please note

Unaccompanied minors will need to present a signed parental authorisation to take part in the activities.

In the event of bad weather, outdoor activities will take place in the Salle polyvalente in Laurac.

L’événement MAI À VÉLO LA TRANSHUMANCE À VÉLO FAIT ÉTAPE À LAURAC Laurac a été mis à jour le 2026-04-27 par A.D.T. de l’Aude 11 OT Collines Cathares Tourisme