Mai à vélo le Grand Arras sur la bonne piste ! – Arras, 17 mai 2025 07:00, Arras.

Pas-de-Calais

Mai à vélo le Grand Arras sur la bonne piste ! grand place Arras Pas-de-Calais

Tarif :

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-17

fin : 2025-05-24

Date(s) :

2025-05-17

Les samedis 17 et 24 mai 2025

Mai à vélo le Grand Arras sur la bonne piste !

Voici le programme de cette édition 2025 de Mai à vélo

Samedi 17 mai en selle !

L’ADAV, Association Droit Au Vélo, vous propose deux balades pour vous familiariser à nouveau avec le vélo, mais aussi pour découvrir le Grand Arras et nos aménagements.

– Une balade familiale de 7 km le long du chemin de halage direction Athies. Venez déguisés !

– Une balade de 28 km direction Rivière et le Crinchon.

Vous serez accompagné par des bénévoles de l’Adav.

Informations pratiques

Rendez-vous à 14h à la base nautique Riverside Park à Saint Laurent Blangy

Possibilité de louer un vélo électrique sur place (limité à 10 vélos)

Inscriptions par mail à mai-a-velo@cu-arras.org

Samedi 24 mai on troc !

Cette année, une grande brocante à vélo est organisée sur la Grand’Place. Pour vendre, rien de plus simple, vous laissez votre vélo le matin même et l’Adav s’occupe de tout.

Animations tout au long de la journée sensibilisation, stand de marquage, vélo smoothie, jeux, …

Informations pratiques

Rendez-vous sur la Grand Place d’Arras

Animations de 9h à 16h

Dépôt de vos vélos, siège vélo à partir de 8h du matin

Possibilité de venir rechercher votre vélo ou votre argent à compter de 15h .

grand place

Arras 62000 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 21 87 00 infos@cu-arras.org

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Mai à vélo le Grand Arras sur la bonne piste ! Arras a été mis à jour le 2025-05-03 par Office de Tourisme d’Arras