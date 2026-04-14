Mai à Vélo, Mairie Saint-Germain-le-Vieux, Saint-Germain-le-Vieux

Mai à Vélo Samedi 9 mai, 09h45 Mairie Saint-Germain-le-Vieux Orne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-09T09:45:00+02:00 – 2026-05-09T12:00:00+02:00

Fin : 2026-05-09T09:45:00+02:00 – 2026-05-09T12:00:00+02:00

Situé dans l’Orne, au départ du village de Saint-Germain-le-Vieux, venez parcourir une boucle d’environ 18kms sur les routes du territoire de la Vallée de la Haute Sarthe.

Tout au long de cette randonnée vélo, découvrez les villages et leurs patrimoines tout en profitant du paysage verdoyant de la campagne.

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Parcourir les routes de nos campagnes à la découverte les communes du territoire

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