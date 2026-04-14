Mai à Vélo, Maison des Associations à Nivelle, Nivelle
Mai à Vélo, Maison des Associations à Nivelle, Nivelle samedi 9 mai 2026.
Mai à Vélo Samedi 9 mai, 08h30 Maison des Associations à Nivelle Nord
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-09T08:30:00+02:00 – 2026-05-09T18:00:00+02:00
Fin : 2026-05-09T08:30:00+02:00 – 2026-05-09T18:00:00+02:00
Parcours vélo de 35 km le matin. Les membres du club accompageront les participants (parcours faciele) . Stand présentant le club , les activités l’après -midi.
Un quiz pour les enfants et adultes sera proposé(sécurité à vélo, code de la route)
Maison des Associations à Nivelle 235 rue Achille Dufresne Nivelle 59230 Nord Hauts-de-France
Parcours vélo de 35 km le matin . Stand présentant le club , les activités l’après -midi