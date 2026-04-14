Mai à Vélo, Maison des Associations à Nivelle, Nivelle

Mai à Vélo Samedi 9 mai, 08h30 Maison des Associations à Nivelle Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-09T08:30:00+02:00 – 2026-05-09T18:00:00+02:00

Fin : 2026-05-09T08:30:00+02:00 – 2026-05-09T18:00:00+02:00

Parcours vélo de 35 km le matin. Les membres du club accompageront les participants (parcours faciele) . Stand présentant le club , les activités l’après -midi.

Un quiz pour les enfants et adultes sera proposé(sécurité à vélo, code de la route)

Maison des Associations à Nivelle 235 rue Achille Dufresne Nivelle 59230 Nord Hauts-de-France

Parcours vélo de 35 km le matin . Stand présentant le club , les activités l’après -midi