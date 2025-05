Mai à vélo – Place de l’Hôtel de Ville Marciac, 17 mai 2025 14:00, Marciac.

Gratuit

2025-05-17 14:00:00

2025-05-17

2025-05-17

Sortie vélo organisé dans le cadre de « Mai à vélo » sur les petite routes, de Marciac à Jû-Belloc, où se trouve la maison de l’eau, site naturel.

Collation offerte.

Totale de 40km.

Prêt de matériel possible.

Place de l’Hôtel de Ville MARCIAC

Marciac 32230 Gers Occitanie +33 6 22 49 31 71 vim32.ffvelo@gmail.com

English :

Bike outing organized as part of the « Mai à vélo » event, on the back roads from Marciac to Jû-Belloc, where you’ll find the Maison de l’Eau, a natural site.

Snack offered.

Total of 40km.

Equipment available on loan.

German :

Fahrradtour im Rahmen von « Mai à vélo » auf kleinen Straßen von Marciac nach Jû-Belloc, wo sich das Naturdenkmal « Maison de l’eau » befindet.

Angebotener Imbiss.

Insgesamt 40 km lang.

Materialverleih möglich.

Italiano :

Escursione in bicicletta organizzata nell’ambito dell’evento « Mai à vélo » sulle strade secondarie da Marciac a Jû-Belloc, sede della riserva naturale della Maison de l’Eau.

Merenda offerta.

Totale 40 km.

Attrezzatura disponibile in prestito.

Espanol :

Recorrido ciclista organizado en el marco de la manifestación « Mai à vélo » por las carreteras secundarias de Marciac a Jû-Belloc, donde se encuentra la reserva natural de la Maison de l’Eau.

Merienda ofrecida.

Recorrido total de 40 km.

Préstamo de material.

