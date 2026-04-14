Mai à vélo Place du Champs de Foire Mouzay

Mouzay

Mai à vélo

Place du Champs de Foire Base sportive Mouzay Meuse

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-05-10 09:00:00

fin : 2026-05-10 16:00:00

Date(s) :

2026-05-10

L’office de tourisme Monts et Vallées de Meuse s’associe aux Cyclos du Ciel de Meuse pour vous proposer une journée consacrée à la pratique du vélo.

Au programme, des départs libres sur les différents parcours balisés sont possibles toute la journée. En VTT 7 14 17 ou 28 km, en vélo de route 20 ou 32 km et pour s’initier, 8km pour découvrir la piste cyclable qui relie Mouzay à Stenay.

Deux départ accompagnés sur route sont prévus à 10h et 14h

Tout au long de la journée, différents partenaires seront présents pour animer la base atelier d’initiation et de maniabilité pour les enfants avec prêt de vélo et de casque possible, atelier de réparation proposé par VélyVélo.

L’Office de tourisme sera présent sur place

Possibilité de location de VAE l’après-midi.

– Atelier de réparation VélyVélo

Buvette sur place et restauration foodtrucks locaux (pâtes et frites burger)

! Attention casque obligatoire routes partagées !Tout public

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Place du Champs de Foire Base sportive Mouzay 55700 Meuse Grand Est +33 3 29 80 62 59 bonjour@montsetvalleesdemeuse.com

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English :

The Monts et Vallées de Meuse tourist office has teamed up with Cyclos du Ciel de Meuse to offer you a day dedicated to cycling.

On the program: free departures on the various signposted routes all day long. Mountain bikes: 7 14 17 or 28 km, road bikes: 20 or 32 km and, for beginners, 8km to discover the cycle path linking Mouzay to Stenay.

Two accompanied road departures are scheduled at 10 a.m. and 2 p.m

Throughout the day, a number of partners will be on hand to animate the base, including an introductory and handling workshop for children, with bikes and helmets available on loan, and a repair workshop offered by VélyVélo.

The Tourist Office will be present on site

VAE rental available in the afternoon.

– VélyVélo repair workshop

On-site refreshment bar and local foodtrucks (pasta and French fries burger)

! Warning: helmet mandatory shared roads!

L’événement Mai à vélo Mouzay a été mis à jour le 2026-04-14 par OT MONTS ET VALLEES DE MEUSE