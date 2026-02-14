Mai à Vélo, Mouzay, Mouzay

Mai à Vélo Dimanche 10 mai, 09h00 Mouzay Meuse

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-10T09:00:00+02:00 – 2026-05-10T16:00:00+02:00

Fin : 2026-05-10T09:00:00+02:00 – 2026-05-10T16:00:00+02:00

Journée vélo animée par les Cyclos du Ciel de Meuse et l’Office de tourisme le dimanche 10 mai depuis la nouvelle base VTT de Mouzay.

Au programme : Inauguration base VTT de Mouzay. Départs libres de 9h à 16h et départs groupés à 10h et 14h. Possibilité de louer des VAE et VTT auprès de l’Office de tourisme sur réservation uniquement. Casques obligatoires. Atelier de réparation de vélos. Jeux. Petite restauration.

Les circuits : 2 circuits vélo et VAE sur route, 1 parcours VTC et Gravel, 4 circuits VTT en forêt, ravitaillements.

Escape Vélo Aventure : Enigme et parcours accompagné pour découvrir le territoire sur réservation auprès de Plein Air Coaching.

Mouzay Place du champ de foire, Mouzay Mouzay 55700 Meuse Grand Est [{« type »: « email », « value »: « bonjour@montsetvalleesdemeuse.com »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.montsetvalleedemeuse.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 0329806422 »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.facebook.com/montsetvalleesdemeuse »}]

Circuits vélo sur routes et chemins au départ de Mouzay (Meuse) pour tout âges, location de vélos, inauguration base VTT, balades accompagnées, jeux, petite restauration.

Pierre Defontaine-ARTGE