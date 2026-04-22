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Mai à vélo Espace culturel du Pays de Nay Nay

Mai à vélo Espace culturel du Pays de Nay Nay

Mai à vélo Espace culturel du Pays de Nay Nay mercredi 6 mai 2026.

Lieu : Espace culturel du Pays de Nay

Adresse : 28 Place du Marcadieu

Ville : 64800 Nay

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : mercredi 6 mai 2026

Fin : mercredi 6 mai 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif : 0 0 0 Gratuit

Nay

Mai à vélo

Espace culturel du Pays de Nay 28 Place du Marcadieu Nay Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-06 14:00:00
fin : 2026-05-06 18:00:00

Date(s) :
2026-05-06

En mai, le Pays de Nay passe à la vitesse du vélo !
Que ce soit pour vos trajets du quotidien, vos balades ou pour relever des défis collectifs, Mai à Vélo vous invite à pédaler, partager et (re)découvrir le territoire autrement.
Entre challenge connecté et après-midi d’animations conviviales, enfourchez votre vélo et rejoignez le mouvement.
Tout public Entrée libre   .

Espace culturel du Pays de Nay 28 Place du Marcadieu Nay 64800 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 17 72 17 37  l.sykora@paysdenay.fr

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English : Mai à vélo

L’événement Mai à vélo Nay a été mis à jour le 2026-04-22 par Office de Tourisme Communautaire du Pays de Nay

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