Mai à vélo Espace culturel du Pays de Nay Nay
Mai à vélo Espace culturel du Pays de Nay Nay mercredi 6 mai 2026.
Nay
Mai à vélo
Espace culturel du Pays de Nay 28 Place du Marcadieu Nay Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-06 14:00:00
fin : 2026-05-06 18:00:00
Date(s) :
2026-05-06
En mai, le Pays de Nay passe à la vitesse du vélo !
Que ce soit pour vos trajets du quotidien, vos balades ou pour relever des défis collectifs, Mai à Vélo vous invite à pédaler, partager et (re)découvrir le territoire autrement.
Entre challenge connecté et après-midi d’animations conviviales, enfourchez votre vélo et rejoignez le mouvement.
Tout public Entrée libre .
Espace culturel du Pays de Nay 28 Place du Marcadieu Nay 64800 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 17 72 17 37 l.sykora@paysdenay.fr
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English : Mai à vélo
L’événement Mai à vélo Nay a été mis à jour le 2026-04-22 par Office de Tourisme Communautaire du Pays de Nay
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