Mai à vélo Espace culturel du Pays de Nay Nay

Nay

Mai à vélo

Espace culturel du Pays de Nay 28 Place du Marcadieu Nay Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-06 14:00:00

fin : 2026-05-06 18:00:00

Date(s) :

2026-05-06

En mai, le Pays de Nay passe à la vitesse du vélo !

Que ce soit pour vos trajets du quotidien, vos balades ou pour relever des défis collectifs, Mai à Vélo vous invite à pédaler, partager et (re)découvrir le territoire autrement.

Entre challenge connecté et après-midi d’animations conviviales, enfourchez votre vélo et rejoignez le mouvement.

Tout public Entrée libre .

Espace culturel du Pays de Nay 28 Place du Marcadieu Nay 64800 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 17 72 17 37 l.sykora@paysdenay.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Mai à vélo

L’événement Mai à vélo Nay a été mis à jour le 2026-04-22 par Office de Tourisme Communautaire du Pays de Nay