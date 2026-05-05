Mai à Vélo, Parc du Château de Surgères, Surgères

Mai à Vélo Samedi 23 mai, 10h00 Parc du Château de Surgères Charente-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T10:00:00+02:00 – 2026-05-23T17:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T10:00:00+02:00 – 2026-05-23T17:00:00+02:00

Parc du Château de Surgères square du château 17700 Surgères Surgères 17700 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

Pour la seconde fois, la Ville de Surgères célèbre le vélo avec « Mai à Vélo », un événement qui promeut la pratique du vélo sous toutes ses formes et pour tous les publics