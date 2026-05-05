Mai à Vélo, Parc du Château de Surgères, Surgères
Mai à Vélo, Parc du Château de Surgères, Surgères samedi 23 mai 2026.
Mai à Vélo Samedi 23 mai, 10h00 Parc du Château de Surgères Charente-Maritime
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-23T10:00:00+02:00 – 2026-05-23T17:00:00+02:00
Fin : 2026-05-23T10:00:00+02:00 – 2026-05-23T17:00:00+02:00
Parc du Château de Surgères square du château 17700 Surgères Surgères 17700 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine
Pour la seconde fois, la Ville de Surgères célèbre le vélo avec « Mai à Vélo », un événement qui promeut la pratique du vélo sous toutes ses formes et pour tous les publics
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