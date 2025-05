Mai à Vélo Rando Vélo patrimoine – Départ au Bar des Falaises Jullouville, 14 mai 2025 16:45, Jullouville.

Manche

Mai à Vélo Rando Vélo patrimoine Départ au Bar des Falaises 45 Avenue Vauban Jullouville Manche

Début : 2025-05-14 16:45:00

fin : 2025-05-14 18:30:00

Date(s) :

2025-05-14

Nous vous invitons à parcourir Jullouville en en découvrant les plus beaux points de vue et le patrimoine méconnu.

Réservé aux adultes et enfants de plus de 15 ans accompagnés, à vélo électrique uniquement ( 12 à 15 km), casque obligatoire.

Un verre de l’amitié sera offert à l’issue de la promenade.

réservation obligatoire par mail ou sur notre page FB.

Groupe de 10 personnes maximum annulation possible en raison de la météo

Départ au Bar des Falaises 45 Avenue Vauban

Jullouville 50610 Manche Normandie +33 6 81 46 40 01 memoirepatrimoinejulloumichel@gmail.com

English : Mai à Vélo Rando Vélo patrimoine

We invite you to explore Jullouville, discovering its best views and little-known heritage.

Reserved for adults and accompanied children over 15, electric bikes only (12 to 15 km), helmets mandatory.

A welcome drink will be offered at the end of the tour.

reservations required by e-mail or on our FB page.

Groups of 10 maximum may be cancelled due to weather conditions

German :

Wir laden Sie ein, durch Jullouville zu fahren und dabei die schönsten Aussichtspunkte und das unbekannte Kulturerbe zu entdecken.

Nur für Erwachsene und Kinder über 15 Jahre in Begleitung, nur mit Elektrofahrrad (12 bis 15 km), Helmpflicht.

Am Ende des Ausflugs wird ein Glas Freundschaft angeboten.

reservierung per E-Mail oder auf unserer FB-Seite erforderlich.

Gruppe von maximal 10 Personen wetterbedingte Absagen möglich

Italiano :

Vi invitiamo a fare un tour di Jullouville e a scoprire i suoi punti panoramici più belli e il suo patrimonio poco conosciuto.

Riservato agli adulti e ai ragazzi accompagnati a partire dai 15 anni, solo bici elettriche (da 12 a 15 km), casco obbligatorio.

Al termine della pedalata verrà offerto un aperitivo in amicizia.

prenotazione obbligatoria via e-mail o sulla nostra pagina FB.

Gruppi di massimo 10 persone possono essere annullati a causa delle condizioni meteorologiche

Espanol :

Le invitamos a dar una vuelta por Jullouville y descubrir sus miradores más bellos y su patrimonio poco conocido.

Reservado a adultos y niños acompañados mayores de 15 años, sólo bicicletas eléctricas (de 12 a 15 km), casco obligatorio.

Al final del recorrido se ofrecerá una bebida de bienvenida.

reserva obligatoria por correo electrónico o en nuestra página FB.

Grupos de 10 personas como máximo puede cancelarse debido a las condiciones meteorológicas

