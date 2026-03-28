Mai à vélo randonnée à vélo Aubigny-sur-Nère
Mai à vélo randonnée à vélo Aubigny-sur-Nère vendredi 1 mai 2026.
Mai à vélo randonnée à vélo
Parking de la gare Aubigny-sur-Nère Cher
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-05-01
fin : 2026-05-31
Date(s) :
2026-05-01
Dans le cadre de Mai à vélo, des randonnées à vélo sont organisées tous les vendredis après-midi.
1er mai 33km 8 mai 47km 15 mai 36km 22 mai 32km 29 mai 32km .
Parking de la gare Aubigny-sur-Nère 18700 Cher Centre-Val de Loire +33 6 07 77 62 95
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English :
As part of Mai à vélo, bike rides are organized every Friday afternoon.
L’événement Mai à vélo randonnée à vélo Aubigny-sur-Nère a été mis à jour le 2026-03-28 par OT SAULDRE ET SOLOGNE
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