Mai à vélo: Remise en selle – Atelier de Montélovélo Montélimar, 14 mai 2025 18:00, Montélimar.

Drôme

Début : 2025-05-14 18:00:00

fin : 2025-05-14 19:00:00

2025-05-14

Remise en selle. Venez nous rejoindre pour une balade à bicyclette à travers notre ville. L’occasion d’utiliser son vélo dans son environnement habituel.

Atelier de Montélovélo 12 rue Etienne Marcel

Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes montelovelo@gmail.com

English :

Back in the saddle. Join us for a bike ride through our town. An opportunity to use your bike in its usual environment.

German :

Wieder in den Sattel steigen. Begleiten Sie uns auf einer Fahrradtour durch unsere Stadt. Eine Gelegenheit, das Fahrrad in seiner gewohnten Umgebung zu benutzen.

Italiano :

Di nuovo in sella. Unitevi a noi per una passeggiata in bicicletta attraverso la nostra città. Un’occasione per usare la bicicletta nel suo ambiente abituale.

Espanol :

De vuelta al sillín. Acompáñenos en un paseo en bicicleta por nuestra ciudad. Una oportunidad para utilizar la bicicleta en su entorno habitual.

L’événement Mai à vélo: Remise en selle Montélimar a été mis à jour le 2025-05-09 par Montélimar Tourisme Agglomération