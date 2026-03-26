Mai à vélo Repair Café

Place de la Résistance Aubigny-sur-Nère Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-05-01

fin : 2026-05-31

Date(s) :

2026-05-01

Dans le cadre de l’opération Mai à vélo , un Repair Café est organisé sur la Place de la Résistance, devant la bibliothèque.

Venez faire réviser votre vélo (pression des pneus, réglages des freins…). Possibilité d’une réparation ultérieure si besoin.

Ateliers animés par Arnaud Schapira du Créacode Lab. .

Place de la Résistance Aubigny-sur-Nère 18700 Cher Centre-Val de Loire +33 6 27 10 96 85

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English :

As part of the Mai à vélo operation, a Repair Café is organized in front of the Tourist Office on Tuesday afternoons.

L’événement Mai à vélo Repair Café Aubigny-sur-Nère a été mis à jour le 2026-03-26 par OT SAULDRE ET SOLOGNE