MAI A VELO – Saint-Mars-du-Désert, 24 mai 2025 09:00, Saint-Mars-du-Désert.

Loire-Atlantique

MAI A VELO 17 Rue du 3 Aout 1944 Saint-Mars-du-Désert Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-24 09:00:00

fin : 2025-05-24 14:00:00

Date(s) :

2025-05-24

Une matinée et d’aventures en vélo, roller et autres

Essais de vélos électriques, ateliers de réparation et d’entretiens, découvertes d’itinéraires pour des sorties entre parents et enfants .

17 Rue du 3 Aout 1944

Saint-Mars-du-Désert 44850 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 26 54 07 59 tiers-lieux@saintmarsdudesert.fr

English :

A morning of cycling, rollerblading and other adventures

German :

Ein Vormittag und Abenteuer mit Fahrrad, Rollerblades und Co

Italiano :

Una mattinata di ciclismo, rollerblade e altre avventure

Espanol :

Una mañana de ciclismo, patinaje y otras aventuras

L’événement MAI A VELO Saint-Mars-du-Désert a été mis à jour le 2025-05-11 par Pays Erdre Canal Forêt