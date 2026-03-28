Mai à vélo séance de cinéma Aubigny-sur-Nère
Mai à vélo séance de cinéma Aubigny-sur-Nère lundi 11 mai 2026.
Mai à vélo séance de cinéma
Atomic Cinéma Aubigny-sur-Nère Cher
Tarif : 5.5 – 5.5 – EUR
5.5
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-11 20:30:00
fin : 2026-05-11
Date(s) :
2026-05-11
Dans le cadre de Mai à vélo, l’Atomic Cinéma propose une séance de cinéma La France à vélo.
Une présentation du film et des échanges seront proposés en amont de la séance. 5.5 .
Atomic Cinéma Aubigny-sur-Nère 18700 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 58 00 95
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English :
As part of Mai à vélo, the Atomic Cinéma offers a film screening of La France à vélo.
L’événement Mai à vélo séance de cinéma Aubigny-sur-Nère a été mis à jour le 2026-03-28 par OT SAULDRE ET SOLOGNE
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