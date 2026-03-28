Mai à vélo séance de cinéma

Atomic Cinéma Aubigny-sur-Nère Cher

Tarif : 5.5 – 5.5 – EUR

5.5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-11 20:30:00

fin : 2026-05-11

Date(s) :

2026-05-11

Dans le cadre de Mai à vélo, l’Atomic Cinéma propose une séance de cinéma La France à vélo.

Une présentation du film et des échanges seront proposés en amont de la séance. 5.5 .

Atomic Cinéma Aubigny-sur-Nère 18700 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 58 00 95

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

As part of Mai à vélo, the Atomic Cinéma offers a film screening of La France à vélo.

L’événement Mai à vélo séance de cinéma Aubigny-sur-Nère a été mis à jour le 2026-03-28 par OT SAULDRE ET SOLOGNE