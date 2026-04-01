Mai à Vélo Séances de remise en selle rue Charles de Foulcauld Douarnenez

Douarnenez

Mai à Vélo Séances de remise en selle

rue Charles de Foulcauld Terrain de foot de Kermarron Douarnenez Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-30 09:30:00

fin : 2026-04-30 11:30:00

Date(s) :

2026-04-30

Vous n’avez pas fait de vélo depuis longtemps ? Ces séances sont faites pour vous !

Au programme, une progression tout en douceur

Séance 1 reprise en milieu fermé pour se rassurer

Séance 2 sortie sur voie verte

Séance 3 mise en situation en ville

L’idéal pour reprendre confiance étape par étape ! .

rue Charles de Foulcauld Terrain de foot de Kermarron Douarnenez 29100 Finistère Bretagne

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English :

L’événement Mai à Vélo Séances de remise en selle Douarnenez a été mis à jour le 2026-04-17 par OT PAYS DE DOUARNENEZ