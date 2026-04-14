Mai à vélo sur le marché, mairie de Saint Denis en Val, Saint-Denis-en-Val

Mai à vélo sur le marché Dimanche 24 mai, 08h00 mairie de Saint Denis en Val Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-24T08:00:00+02:00 – 2026-05-24T13:00:00+02:00

Fin : 2026-05-24T08:00:00+02:00 – 2026-05-24T13:00:00+02:00

La commune de Saint Denis en Val organise le dimanche 24 mai 2026 une nouvelle matinée dédiée au vélo dans le cadre de mai à vélo.

Plusieurs exposants seront présents :

L’association 1 terre Action proposera un atelier de réparation de vélo, de marquage et un atelier d’apprentissage de la mécanique vélo (sur réservation)

L’association Profession Sport Loisirs (PSL 45) proposera des informations et conseils sur le sport santé et sur les bienfaits l’activité physique adaptée, des bilans forme, une activité de « marche assise »,

La police municipale tiendra un stand sur la sécurité routière et la prévention des accidents.

Le Dérailleur, magasin de vente et entretien de vélo à Orléans, vous proposera des essais de vélos cargo, longtail, vélos à assistance électrique, vélo pliant …

Le collectif dionysien “Osons le vélo” partagera son expérience sur les itinéraires cyclables de la commune, proposera des quizz sur la pratique du vélo à destination de tous les âges et animera un parcours ludique pour les enfants

Festi vélo sera présent de 10H à 12H pour vous promener dans St Denis en Val en famille et en pédalant en groupe.

Le service développement durable de la commune partagera des informations sur la mobilité durable et pourra répondre à vos questions sur les actions menées par la commune en faveur de la transition écologique

mairie de Saint Denis en Val 60 rue saint denis,, saint denis en Val Saint-Denis-en-Val 45560 Loiret Centre-Val de Loire

Des animations et lots à gagner pour découvrir le vélo sous toutes ses formes