Mai à Vélo – Surgères, 24 mai 2025 10:00, Surgères.

Charente-Maritime

Mai à Vélo Parc du Château Surgères Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-24 10:00:00

fin : 2025-05-24 17:00:00

Date(s) :

2025-05-24

Cette année, pour la toute première fois, la Ville de Surgères participe à la manifestation nationale Mai à Vélo , un événement dédié à la découverte et à la célébration du vélo sous toutes ses formes.

Ouvert à tous.

.

Parc du Château

Surgères 17700 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 07 76 15

English :

This year, for the very first time, Surgères is taking part in the national « Mai à Vélo » event, dedicated to the discovery and celebration of cycling in all its forms.

Open to all.

German :

Dieses Jahr nimmt die Stadt Surgères zum allerersten Mal an der nationalen Veranstaltung « Mai à Vélo » teil, einem Ereignis, das der Entdeckung und Feier des Fahrrads in all seinen Formen gewidmet ist.

Offen für alle.

Italiano :

Quest’anno, per la prima volta, Surgères partecipa all’evento nazionale « Mai à Vélo », dedicato alla scoperta e alla celebrazione della bicicletta in tutte le sue forme.

Aperto a tutti.

Espanol :

Este año, por primera vez, Surgères participa en la manifestación nacional « Mai à Vélo », dedicada al descubrimiento y la celebración del ciclismo en todas sus formas.

Abierto a todos.

L’événement Mai à Vélo Surgères a été mis à jour le 2025-05-14 par Le Comptoir Local® Office de Tourisme Aunis Marais Poitevin