Mai à Vélo Vélo en Fête – Parking Salle des Fêtes Saint-Planchers, 23 mai 2025 17:00, Saint-Planchers.

Manche

Mai à Vélo Vélo en Fête Parking Salle des Fêtes 96 Rue des Vallées Saint-Planchers Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-23 17:00:00

fin : 2025-05-23 22:00:00

Date(s) :

2025-05-23

Au programme, des animations GRATUITES pour tous !

~ Rendez-vous parking de la Salle des Fêtes ~

17h00 Sortie à vélo pousseur pour les personnes à mobilité réduite Boucle de 5 km renouvelable destinée aux résidents de la MAS

17h30 Parcours ludique du Centre de Loisirs » Les Marsupiaux » pour les enfants de 3 à 10 ans avec la participation de l’Ecole Henri Dès Casque obligatoire

A partir de 17h15 L’Histoire à Vélo en famille ou en duo 1 adulte + 1 enfant; Dans le cadre de Village Patrimoine, découverte de l’histoire de Saint-Planchers. Parcours de 9 et 12 km avec le concours de » La Ville à Vélo » Casque obligatoire. Inscription conseillée en Mairie

19h00 Concert avec » Les Carottes Râpées »

Vente de gâteaux salés / sucrés au profit l’association » ESCAPADE » de la MAS et vente de boissons par l’APE

Parking Salle des Fêtes 96 Rue des Vallées

Saint-Planchers 50400 Manche Normandie +33 2 33 51 67 10 a.aurenque@mairiestplanchers.fr

English : Mai à Vélo Vélo en Fête

FREE entertainment for all!

~ Meeting point in the Salle des Fêtes parking lot ~ ~ The « Foyer » is open to the public

5:00 pm: Pusher bike outing for people with reduced mobility 5 km renewable loop for MAS residents

5:30 pm: « Les Marsupiaux » play trail for children aged 3 to 10, with the participation of Ecole Henri Dès Helmet mandatory

From 5:15 pm: L’Histoire à Vélo for families or couples (1 adult + 1 child); As part of Village Patrimoine, discover the history of Saint-Planchers. Routes of 9 and 12 km with the help of « La Ville à Vélo » Helmet mandatory. Registration recommended at Mairie

7:00 pm: Concert with « Les Carottes Râpées

Sale of sweet and savoury cakes in aid of the « ESCAPADE » association of the MAS, and sale of drinks by the APE

German :

Auf dem Programm stehen KOSTENLOSE Animationen für alle!

~ Treffpunkt Parkplatz der Festhalle ~

17:00 Uhr: Ausfahrt mit dem Schiebefahrrad für Menschen mit eingeschränkter Mobilität Erneuerbare 5-km-Runde für Bewohner des MAS

17:30 Uhr: Spielparcours des Freizeitzentrums « Les Marsupiaux » für Kinder von 3 bis 10 Jahren mit Beteiligung der Ecole Henri Dès Helmpflicht

Ab 17:15 Uhr: L’Histoire à Vélo für Familien oder zu zweit (1 Erwachsener + 1 Kind); Im Rahmen des Village Patrimoine (Dorf des Kulturerbes) entdecken Sie die Geschichte von Saint-Planchers. Strecken von 9 und 12 km in Zusammenarbeit mit « La Ville à Vélo » Helmpflicht. Anmeldung im Rathaus empfohlen

19:00 Uhr: Konzert mit « Les Carottes Râpées » (Die geriebenen Karotten)

Verkauf von süßen und herzhaften Kuchen zugunsten des Vereins « ESCAPADE » der MAS und Verkauf von Getränken durch die EV

Italiano :

Intrattenimento gratuito per tutti!

~ Punto di ritrovo nel parcheggio della Salle des Fêtes

ore 17.00: uscita in bici a spinta per persone a mobilità ridotta anello rinnovabile di 5 km per i residenti del MAS

ore 17.30: Percorso ludico del Centro ricreativo « Les Marsupiaux » per bambini dai 3 ai 10 anni con la partecipazione dell’Ecole Henri Dès Casco obbligatorio

Dalle 17.15: L’Histoire à Vélo in famiglia o in coppia (1 adulto + 1 bambino); nell’ambito del Village Patrimoine, scoprite la storia di Saint-Planchers. Percorsi di 9 e 12 km con l’aiuto di « La Ville à Vélo » Casco obbligatorio. Iscrizione consigliata presso il Municipio

19.00: Concerto con « Les Carottes Râpées »

Vendita di torte dolci e salate a favore dell’associazione « ESCAPADE » del MAS e vendita di bevande da parte dell’APE

Espanol :

Entretenimiento GRATUITO para todos

~ Punto de encuentro en el aparcamiento de la Salle des Fêtes

17.00 h: Salida en bicicleta de paseo para personas con movilidad reducida Bucle renovable de 5 km para los residentes del MAS

17.30 h: Recorrido lúdico del Centro de Ocio « Les Marsupiaux » para niños de 3 a 10 años con la participación de la Escuela Henri Dès Casco obligatorio

A partir de las 17.15 h: L’Histoire à Vélo en familia o en dúo (1 adulto + 1 niño); En el marco de Village Patrimoine, descubra la historia de Saint-Planchers. Recorridos de 9 y 12 km con la ayuda de « La Ville à Vélo » Casco obligatorio. Se recomienda inscribirse en el Ayuntamiento

19.00 h: Concierto con « Les Carottes Râpées »

Venta de pasteles dulces y salados a beneficio de la asociación « ESCAPADE » de la MAS y venta de bebidas a cargo de la APE

L’événement Mai à Vélo Vélo en Fête Saint-Planchers a été mis à jour le 2025-05-09 par OTGTM BIT Granville