MAI DES Z'ARTS – Brugairolles, 7 juin 2025

Aude

Début : 2025-06-07

fin : 2025-06-09

2025-06-07

Fête des arts

Exposition 4 artistes Laetitia Bernard, Claude Bourianes , Dommart , Molisero ceramic

Samedi à 15h30 contes par Marie Bunod

Dimanche à 15h concert Olivier Saltiel Elizabeth Ghali

Exposition de 10h -19h

Vernissage 6 juin à 18h30 salle des fêtes

Brugairolles 11300 Aude Occitanie +33 6 82 18 62 97

English :

Fête des arts

Exhibition 4 artists Laetitia Bernard, Claude Bourianes , Dommart , Molisero ceramic

Saturday at 3:30pm storytelling by Marie Bunod

Sunday, 3pm Olivier Saltiel concert Elizabeth Ghali

Exhibition from 10am to 7pm

Vernissage June 6 at 6:30 pm salle des fêtes

German :

Fest der Künste

Ausstellung 4 Künstler Laetitia Bernard, Claude Bourianes , Dommart , Molisero ceramic

Samstag um 15.30 Uhr Märchen von Marie Bunod

Sonntag um 15 Uhr Konzert Olivier Saltiel Elizabeth Ghali

Ausstellung von 10h -19h

Vernissage 6. Juni um 18.30 Uhr Salle des fêtes

Italiano :

Festival delle arti

Mostra 4 artisti Laetitia Bernard, Claude Bourianes , Dommart , Molisero ceramica

Sabato alle 15.30 narrazione di Marie Bunod

Domenica alle 15.00 concerto di Olivier Saltiel Elizabeth Ghali

Mostra dalle 10.00 alle 19.00

Inaugurazione il 6 giugno alle 18.30 nella sala del villaggio

Espanol :

Festival de las Artes

Exposición 4 artistas Laetitia Bernard, Claude Bourianes , Dommart , Molisero cerámica

Sábado a las 15.30 h: cuentacuentos de Marie Bunod

Domingo a las 15h concierto de Olivier Saltiel Elizabeth Ghali

Exposición de 10h a 19h

Inauguración el 6 de junio a las 18.30 h en la sala del pueblo

