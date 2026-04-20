Hendaye

Mai du Théâtre 80 m²

Hendaye Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 18:15:00

fin : 2026-05-23 20:00:00

Date(s) :

2026-05-23

À VENDRE maison plain-pied 80m². Deux chambres, salon, séjour, cuisine et commodités.

Construction semi-traditionnelle en mitoyenneté avec beau potentiel. Quartier plus ou moins animé.

Agrandissement possible dans la mesure de votre imagination. Visites au sol sur rendez-vous avec M. Cochart, agent immobilier de circonstance, qui n’ira pas par 4 chemins… .

Hendaye 64700 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 48 30 49

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English : Mai du Théâtre 80 m²

L’événement Mai du Théâtre 80 m² Hendaye a été mis à jour le 2026-04-17 par Hendaye Tourisme & Commerce