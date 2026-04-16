Mai du Théâtre 80 m² Hendaye
Mai du Théâtre 80 m² Hendaye dimanche 24 mai 2026.
Hendaye
Mai du Théâtre 80 m²
Hendaye Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-24 16:30:00
fin : 2026-05-24 18:15:00
Date(s) :
2026-05-24
À VENDRE maison plain-pied 80m². Deux chambres, salon, séjour, cuisine et commodités.
Construction semi-traditionnelle en mitoyenneté avec beau potentiel. Quartier plus ou moins animé.
Agrandissement possible dans la mesure de votre imagination. Visites au sol sur rendez-vous avec M. Cochart, agent immobilier de circonstance, qui n’ira pas par 4 chemins… .
Hendaye 64700 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 48 30 49
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Mai du Théâtre 80 m²
L’événement Mai du Théâtre 80 m² Hendaye a été mis à jour le 2026-04-16 par Hendaye Tourisme & Commerce
À voir aussi à Hendaye (Pyrénées-Atlantiques)
- Semaines des Enfants Mini Olympiades Rond-Point du Palmier Hendaye 20 avril 2026
- Exposition Partition à 6 mains Centre Social Denentzat Hendaye 20 avril 2026
- Semaines des Enfants Mini-golf Mini-Golf Hendaye 21 avril 2026
- Visite d’Hendaye Centre ville Place de la République Hendaye 21 avril 2026
- Rendez-Vous du Palmier Rond-point du Palmier Hendaye 21 avril 2026