Mai, Joli Mois de l’Europe en Normandie : les rdv avec les Normands du Centre EUROPE DIRECT Normandie Vire, Centre EUROPE DIRECT Normandie Vire, Vire

Mai, Joli Mois de l’Europe en Normandie : les rdv avec les Normands du Centre EUROPE DIRECT Normandie Vire 3 – 20 mai Centre EUROPE DIRECT Normandie Vire Calvados

en fonction des événements

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-03T10:00:00+02:00 – 2026-05-03T18:00:00+02:00

Fin : 2026-05-20T14:00:00+02:00 – 2026-05-20T18:00:00+02:00

Joli Mois de l’Europe, mai 2026 : activités du Centre EUROPE DIRECT Normandie Vire en région en lien avec nos partenaires (téléchargez le programme : ici)

– 3 mai, à Cherbourg-Octeville, dans le cadre du Cotentin fête l’Irlande, nous animerons un stand sur le thème « L’Irlande dans l’Union européenne » pour tout public, de 10 h à 18h, événement organisé par la Communauté d’agglomération du Cotentin

– 4 mai, à Vire Normandie, nous explorerons avec les Secondes du Lycée Marie-Curie, les fonds européens en région

– 9 mai, à Caen, à la Fête des Européens et Européennes, nous ouvrions à tous un café de l’Europe avec sa discuthèque, aux côtés d’autres animations proposées sur cet événement organisé par l’Eurodéputé, Thomas Pellerin-Carlin

– 11 mai, à Vire Normandie, nous informerons les Terminales CGEA du Campus agricole sur les atouts européens pour la mobilité

– 13 mai, à Vire Normandie, nous échangerons avec les 1ères HGGSP du Lycée Marie Curie sur le fonctionnement démocratique de l’Union européenne et Schengen

– 19 mai, à Caen, nous animerons avec nos collègues du Centre EUROPE DIRECT de Caen, la 1ère journée régionale « Hey l’Europe, c’est pour toi ! » dédiée aux jeunes en service civique et en partenariat avec la DRAJES et la Région Normandie et également nos collègues du Centre EUROPE DIRECT Normandie Evreux qui sera sur la 2ème journée à Rouen, le 26 mai, avec la présence de la Cheffe de la Représentation de la Commission européenne en France, Jessica Larsson

– 20 mai, à Flers, nous localiserons le café de l’Europe à la MJC de Flers pour dialoguer avec les habitants et recueillir leurs points de vue sur les apports de l’Union européenne dans la vie de chacun.e

– 21 mai, à Houlgate, à la Journée Europe des collèges organisée par le Conseil départemental du Calvados, nous expliquerons les services des Centres EUROPE DIRECT Normandie Vire et Caen aux enseignants et nous contribuerons à une immersion des élèves au cœur du Parlement européen

– 21 mai, à Vire Normandie, à la Fête de la Nature, organisée par le Campus agricole de Vire, les volontaires européens de la MJC de Vire, Sophia et Luigi, proposerons aux petits et grands notre Tour d’Europe des Jardins sur le stand EUROPE DIRECT

Nous serons aussi tout au long du mois de mai sur nos réseaux sociaux (Instagram, Facebook et TikTok) avec une campagne d’information spéciale Joli Mois de l’Europe axée des exemples concrets des apports de l’Europe dans notre vie.

Centre EUROPE DIRECT Normandie Vire 47 route des champs de Tracy, 14500 Vire Normandie Vire 14500 Calvados Normandie [{« link »: « https://www.europe-crean.eu/agenda/mai-joli-mois-de-leurope-en-normandie/ »}]

En mai 2026, le Centre EUROPE DIRECT Normandie Vire (CREAN) propose une diversité d’activités en région pour célébrer, avec les Normands, le Joli Mois de l’Europe. EUROPE CITOYENNETE

CREAN