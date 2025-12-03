Mai Musical d Meursault Concert de l’ensemble vocal Six voix dans la nuit Flos Florum Église Saint-Germain-d’Auxerre Monthelie

Mai Musical d Meursault Concert de l’ensemble vocal Six voix dans la nuit Flos Florum

Église Saint-Germain-d’Auxerre Impasse de l’Église Monthelie Côte-d’Or

Début : 2026-05-09 20:00:00

2026-05-09

Au commencement était le Cantique des cantiques.

Combien de poètes et de rois ont-ils formé leur goût à l’aune de cette fresque biblique, dont le nom de Dieu est absent, composée par Salomon ? Ses ramifications en sont nombreuses, jusque dans la lyrique courtoise, chez les pétrarquistes et les ronsardiens.

Six voix dans la nuit explorent une autre voie, qui passe par la poésie mariale le programme Flos florum, fleur des fleurs , alterne des passages du Cantique en hébreu, chantés selon la cantillation juive traditionnelle, avec des pièces vouées à la Vierge, au mystère de la conception, et au fruit de la rose, qui n’est autre que Jésus.

Les thèmes sont connus le jardin clos, la blessure par un regard, la beauté assourdissante de la jeune femme… Mais l’alternance du texte original avec l’Hortus conclusus de Ceballos, le Rosa mystica de Britten ou encore le Vulnerasti cor meum de Bouzignac offre une nouvelle lecture elle crée un parallèle déconcertant entre l’amour sensuel de l’amante du Cantique et l’amour mystique de Marie. Ce programme inclut une commande de l’ensemble un arrangement à six voix du magnifique Tota pulchra es de Campra.

Six Voix dans la Nuit est un ensemble a cappella composé de 6 chanteurs qui, à travers leurs explorations musicales, vous feront découvrir les nuances les plus subtiles de la voix nue. Rassemblés autour de Lucile de Trémiolles, les musiciens de Six Voix dans la Nuit s’aventurent à travers divers répertoires, explorent les styles et les émotions, pour vous proposer une expérience poétique unique à travers chacun de leurs programmes.?

Sur scène, avec leur voix pour seul instrument, les chanteurs accompagneront le public dans une aventure musicale originale et pleine de sensibilité, toujours en équilibre entre sérieux et légèreté. .

Église Saint-Germain-d'Auxerre Impasse de l'Église Monthelie 21190 Côte-d'Or Bourgogne-Franche-Comté

