Mai Musical de Meursault Concert Consort Brouillamini The Woods so wild Église Saint-Martin Auxey-Duresses

Mai Musical de Meursault Concert Consort Brouillamini The Woods so wild

Église Saint-Martin Rue de la Place de l’Église Auxey-Duresses Côte-d’Or

Début : 2026-05-24 18:00:00

fin : 2026-05-24

2026-05-24

La pratique du jeu en consort a connu son apogée à l’époque de la Renaissance. Les instruments tels que les violes, luths, violons et flûtes à bec étaient regroupés en famille et déclinés sous différentes tailles ; on nommait ces ensembles consort .

La littérature abondante et extrêmement riche dédiée au jeu de consort en Angleterre ainsi que l’impressionnante collection privée d’Henry VIII rassemblant pas moins de 70 flûtes de tailles différentes, violes de gambes et violons, témoigne du grand engouement que cette pratique suscita.

Avec son programme The Woods so Wild , le Consort Brouillamini met le cap sur l’Angleterre et vous invite à parcourir plus de 150 ans de musique de John Dowland à Nicola Matteis, de William Byrd à Henry Purcell.

Le Consort Brouillamini est une formation atypique réunissant cinq talentueux flûtistes à bec. Formé au Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Lyon dans la classe de Pierre Hamon, l’ensemble se spécialise au cours de ses études dans l’interprétation du répertoire pour consort de la Renaissance et se démarque par son originalité dans la réalisation de ses propres transcriptions d’œuvres baroques et de la Renaissance ainsi que pour son engagement pour la création contemporaine.

Le Consort Brouillamini s’est distingué à deux reprises lors de concours internationaux auprès du jury mais aussi du public. Il a reçu le 1er prix du Concours International des journées de Musiques Anciennes de Vanves (France) en 2016, le prix du public de la saison musicale 2014/2015 Musée en musique de Grenoble ainsi que le 1er prix et le prix du public au Concours International de musique ancienne de Gijón (Espagne) en 2012. .

Église Saint-Martin Rue de la Place de l’Église Auxey-Duresses 21190 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 21 25 90 lesamis@musique-meursault.fr

