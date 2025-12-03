Mai Musical de Meursault Concert Ensemble Artifices Sonne, sonne, cor du postillon Église Saint-Romain Saint-Romain

Mai Musical de Meursault Concert Ensemble Artifices Sonne, sonne, cor du postillon

Ce programme met à l’honneur la musique instrumentale autour du cor de postillon avec notamment le Concerto a 4 de Johann Beer, qui alterne des parties solistes au cor de postillon et au cor de chasse, joués par un même instrumentiste ! Le fait qu’un même musicien alterne le jeu sur deux instruments différents est une pratique unique en son genre et une prouesse technique spectaculaire à ne pas manquer !

L’Ensemble Artifices sera composé pour l’occasion d’Alice Julien-Laferrière et Yoko Kawakubo, violons, Cécile Vérolles, violoncelle, et Kazuya Gunji, clavecin. Il propose une version absolument inédite de ce concerto, sur des instruments reconstruits pour l’occasion. C’est également l’occasion d’entendre Jean-François Madeuf dans un concerto pour trompette de Telemann, ainsi que le violon virtuose italien dans une sonate de Veracini, ou encore de très belles pages de Bach dans un version instrumentées du Caprice pour le départ de mon frère bien-aimé.

Le cor de postillon fut l’instrument des grandes heures de la poste, des relations épistolaires et des voyages en malle-poste. Ce petit instrument qui ne joue que deux notes ne fut pourtant rien de moins que le symbole de l’unité européenne du Saint Empire Germanique aux XVIIe et XVIIIe siècles et est encore aujourd’hui l’emblème de la poste de bien des pays d’Europe !

Sa sonnerie a retenti sur les routes de tout le continent et inspira les plus grands compositeurs du XVIIIe siècle Bach, Vivaldi, Händel, Telemann, Veracini, Endler… Johann Beer en a même fait un instrument soliste dans son singulier concerto pour cor de postillon et cor de chasse et nous le retrouvons accordé dans deux tonalités différentes dans l’air central de la cantate du Montreur de curiosités de Johann Samuel Endler !

Mais aujourd’hui qui l’a entendu sonner ? Cet instrument est pourtant encore le symbole des postes d’Allemagne, de Pologne, d’Autriche, de Slovénie, de Lituanie, d’Espagne, de Croatie, de Bulgarie, de Biélorussie et de République tchèque ! Il fut au cœur de querelles politiques ayant fait couler beaucoup d’encre, et nous serions tentés de dire qu’il constitue un patrimoine sonore de l’humanité — Goethe, Lenau, Kierkegaard, ont évoqué sa sonnerie dans leurs œuvres littéraires et philosophiques.

Curieusement, il ne reste aujourd’hui que peu de cors de postillon malgré l’usage quotidien qui en était fait à l’époque il a donc fallu en reconstruire pour l’entendre sonner ! En collaboration avec le Musée de la Poste, deux cors de postillon ont vu le jour à Bourges en 2020, dans l’atelier du facteur spécialisé en instruments anciens Patrick Fraize. Ils ont été réalisés à partir d’un instrument conservé à la Wallace Collection de Londres. .

