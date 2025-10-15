Maibaum à Riedisheim Riedisheim

Maibaum à Riedisheim

6 rue du Maréchal Foch Riedisheim Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-05-01

fin : 2026-05-01

Date(s) :

2026-05-01

Le Maibaum, ou arbre de mai, est une tradition alsacienne qui consiste à élever un arbre décoré et enrubanné afin de célébrer la période de l’année où les feuilles apparaissent sur les arbres.

Autour de ce rendez-vous traditionnel associé désormais à une fête des enfants, de nombreuses animations pour les enfants vous sont proposées.

Le printemps s’invite à Riedisheim avec le Maibaum, un événement pétillant qui fera briller les yeux des petits comme des grands ! Laissez-vous emporter par une ambiance joyeuse et familiale, rythmée par des animations hautes en couleur structures gonflables, carrousel, magie, jeux en bois, maquillage… Il y en aura pour tous les goûts !

Un rendez-vous à ne pas manquer pour plonger dans un univers tendre, ludique et savoureux ! 0 .

6 rue du Maréchal Foch Riedisheim 68400 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 44 00 50 info@riedisheim.fr

English :

The Maibaum, or May tree, is an Alsatian tradition that consists in raising a decorated and wrapped tree to celebrate the time of year when the leaves appear on the trees.

This traditional event is now associated with a children’s festival, and offers a wide range of activities for children.

German :

Der Maibaum ist eine elsässische Tradition, bei der ein geschmückter und umwickelter Baum aufgestellt wird, um die Zeit des Jahres zu feiern, in der die Blätter an den Bäumen erscheinen.

Rund um diesen traditionellen Termin, der mittlerweile mit einem Kinderfest verbunden ist, werden Ihnen zahlreiche Animationen für Kinder angeboten.

Italiano :

Il Maibaum, o albero di maggio, è una tradizione alsaziana che prevede l’innalzamento di un albero decorato e incartato per celebrare il periodo dell’anno in cui compaiono le foglie sugli alberi.

Questo evento tradizionale, ora abbinato a un festival per bambini, offre una serie di attività per i più piccoli.

Espanol :

El Maibaum, o árbol de mayo, es una tradición alsaciana que consiste en levantar un árbol decorado y envuelto para celebrar la época del año en que aparecen las hojas en los árboles.

Este acontecimiento tradicional, ahora combinado con un festival infantil, ofrece toda una serie de actividades para los niños.

L’événement Maibaum à Riedisheim Riedisheim a été mis à jour le 2025-10-02 par Office de Tourisme de l’Agence d’Attractivité Mulhouse Sud Alsace