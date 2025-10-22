Maïbummel Aspach-Michelbach

Maïbummel

Mairie Aspach-Michelbach Haut-Rhin

Début : Vendredi 2026-05-01 09:30:00

fin : 2026-05-01

Date(s) :

2026-05-01

Balade sur les bans communaux de Michelbach et d’Aspach-le-Haut avec intermède apéro, jeux, pique-nique et vélorail.

Balade printanière traditionnelle du 1er mai sur les bans communaux d’Aspach-le-Haut et Michelbach.

Rafraîchissez-vous le corps et l’esprit avec cette idée de sortie en pleine nature mêlant détente et convivialité avec un intermède apéro, jeux et pique-nique, le tout agrémenté d’un voyage en vélo-rail !

Barbecue mis à disposition et buvette sur place. .

Mairie Aspach-Michelbach 68700 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 48 70 17 mairie@aspach-michelbach.fr

English :

Stroll along the Michelbach and Aspach-le-Haut municipal roads, with aperitif, games, picnic and velorail.

German :

Spaziergang auf den Gemeindebannern von Michelbach und Aspach-le-Haut mit Aperitif, Spielen, Picknick und Velorail.

Italiano :

Una passeggiata lungo i confini comunali di Michelbach e Aspach-le-Haut con aperitivo, giochi, picnic e vélorail.

Espanol :

Paseo por los términos municipales de Michelbach y Aspach-le-Haut con aperitivo, juegos, picnic y vélorail.

