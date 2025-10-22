Maïbummel Aspach-Michelbach
Maïbummel Aspach-Michelbach vendredi 1 mai 2026.
Maïbummel
Mairie Aspach-Michelbach Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date :
Début : Vendredi 2026-05-01 09:30:00
fin : 2026-05-01
Date(s) :
2026-05-01
Balade sur les bans communaux de Michelbach et d’Aspach-le-Haut avec intermède apéro, jeux, pique-nique et vélorail.
Balade printanière traditionnelle du 1er mai sur les bans communaux d’Aspach-le-Haut et Michelbach.
Rafraîchissez-vous le corps et l’esprit avec cette idée de sortie en pleine nature mêlant détente et convivialité avec un intermède apéro, jeux et pique-nique, le tout agrémenté d’un voyage en vélo-rail !
Barbecue mis à disposition et buvette sur place. .
Mairie Aspach-Michelbach 68700 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 48 70 17 mairie@aspach-michelbach.fr
English :
Stroll along the Michelbach and Aspach-le-Haut municipal roads, with aperitif, games, picnic and velorail.
German :
Spaziergang auf den Gemeindebannern von Michelbach und Aspach-le-Haut mit Aperitif, Spielen, Picknick und Velorail.
Italiano :
Una passeggiata lungo i confini comunali di Michelbach e Aspach-le-Haut con aperitivo, giochi, picnic e vélorail.
Espanol :
Paseo por los términos municipales de Michelbach y Aspach-le-Haut con aperitivo, juegos, picnic y vélorail.
L’événement Maïbummel Aspach-Michelbach a été mis à jour le 2025-10-22 par Office de tourisme du pays de Thann-Cernay