Retzwiller

Maibummel

Salle Polyvalente Retzwiller Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-05-08 09:00:00

fin : 2026-05-08

Date(s) :

2026-05-08

Le Maibummel de Retzwiller est un rendez-vous convivial qui permet de se retrouver et de profiter ensemble d’une agréable journée printanière. Réservation conseillée

Le Maibummel de Retzwiller est un moment convivial et festif qui rassemble chaque année habitants et visiteurs autour d’une belle tradition printanière . Entre marche dans la nature, animations et ambiance chaleureuse, cet événement est l’occasion idéale de partager un moment en famille ou entre amis . Dans un esprit de convivialité et de bonne humeur, le Maibummel célèbre le retour des beaux jours et le plaisir d’être ensemble. Nous vous attendons nombreux pour profiter de cette journée pleine de sourires et de découvertes ! .

Salle Polyvalente Retzwiller 68210 Haut-Rhin Grand Est +33 6 79 22 40 05

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English :

The Retzwiller Maibummel is a convivial gathering where you can meet up and enjoy a pleasant spring day together. Reservations recommended

L’événement Maibummel Retzwiller a été mis à jour le 2026-04-29 par Office de tourisme du Sundgau