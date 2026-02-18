Maidières Trail Maidières
Maidières Trail Maidières dimanche 15 mars 2026.
Maidières Trail
52 Chemin Vert Maidières Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
12
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-03-15 08:45:00
fin : 2026-03-15 12:15:00
Date(s) :
2026-03-15
Pour cette nouvelle édition du Trail de Maidières, il vous est proposé
un trail de 15km empruntant des sentiers exclusivement dans les bois (dénivelé positif de 500m)
une course nature de 12km empruntant des grands chemins blancs (dénivelé positif de 300m)
une marche avec ou sans bâtons de 12km, empruntant des grands chemins blancs
Renseignements et inscriptions sur Hello Asso
Tarif variable selon la course choisieTout public
12 .
52 Chemin Vert Maidières 54700 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 75 90 56 79 pam.cazenove@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
For this new edition of the Trail de Maidières, we propose
a 15km trail on woodland paths (500m elevation gain)
a 12km nature race on wide white paths (300m elevation gain)
a 12km walk with or without poles, on wide white paths
Information and registration on Hello Asso
Prices vary according to the race chosen
L’événement Maidières Trail Maidières a été mis à jour le 2026-02-18 par OT PONT A MOUSSON