Pour cette nouvelle édition du Trail de Maidières, il vous est proposé

un trail de 15km empruntant des sentiers exclusivement dans les bois (dénivelé positif de 500m)

une course nature de 12km empruntant des grands chemins blancs (dénivelé positif de 300m)

une marche avec ou sans bâtons de 12km, empruntant des grands chemins blancs

Renseignements et inscriptions sur Hello Asso

Tarif variable selon la course choisieTout public

52 Chemin Vert Maidières 54700 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 75 90 56 79 pam.cazenove@gmail.com

English :

For this new edition of the Trail de Maidières, we propose

a 15km trail on woodland paths (500m elevation gain)

a 12km nature race on wide white paths (300m elevation gain)

a 12km walk with or without poles, on wide white paths

Information and registration on Hello Asso

Prices vary according to the race chosen

L’événement Maidières Trail Maidières a été mis à jour le 2026-02-18 par OT PONT A MOUSSON