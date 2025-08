MAIF Ekiden de Paris Gymnase Emile Anthoine PARIS

MAIF Ekiden de Paris Gymnase Emile Anthoine PARIS dimanche 2 novembre 2025.

La course

L’ekiden est une course originale venue du Japon que l’on pourrait traduire par « marathon-relais ». Le MAIF Ekiden de Paris propose ainsi aux coureurs de parcourir la distance de 42,195km sous forme de relais de 6 équipiers. Les coureurs emprunteront les quais de Seine pour un parcours prestigieux dans la plus belle ville du monde ! Grâce à des distances courtes, la course est accessible au plus grand nombre : runners, clubs, étudiants, entreprises, familles, débutants en course à pied… tout le monde peut participer !

Schéma relais Ekiden Paris ; Crédits : Maif Ekiden Paris

Le MAIF Ekiden de Paris 2025 a le label national FFA, il est qualificatif pour les championnats de France 2026.

Pour consulter le règlement 2025, cliquez ici.

Une Course Sport Planète Peut-on participer à une course de 10 000 coureurs en plein Paris, tout en contribuant à préserver la planète ? C’est le défi que vous propose le MAIF Ekiden de Paris à travers ses actions Sport Planète ! Découvrez-en plus ici.

Le programme de la compétition

Samedi 1er novembre 2025

Retrait des dossards au gymnase du stade Emile Anthoine

Village animations gratuit et ouvert à tous

Dimanche 2 novembre 2025

7h30 : ouverture du village

9h : départ des courses

10h : premières arrivées Half Ekiden

11h10 : premières arrivées Ekiden

Challenges de la compétition

A l’issue des courses, des trophées seront remis aux équipes victorieuses (1ères équipes Homme, Femme et Mixte) des différents classements et challenges disponibles dans le règlement de la compétition.

Le parcours

Parcours Ekiden Paris ; Crédits : Maif Ekiden Paris

Le parcours en détail

Dimanche 2 novembre, venez participer au MAIF Ekiden de Paris, la course en relais en plein cœur de la capitale !

Le dimanche 02 novembre 2025

de 07h30 à 11h30

payant

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-11-02T08:30:00+01:00

fin : 2025-11-02T12:30:00+01:00

Date(s) : 2025-11-02T07:30:00+02:00_2025-11-02T11:30:00+02:00

Gymnase Emile Anthoine 9 rue Jean Rey 75015 PARIS