Nuit Blanche 2025 : Le chant du cosmos – MAIF Social Club Paris, 7 juin 2025, Paris.

Le temps d’une nuit, la création contemporaine sous toutes ses formes est mise à l’honneur dans la capitale et la métropole lors de la Nuit Blanche. Gratuit et ouvert à toutes et à tous, l’évènement fête cette année son 22 ème anniversaire !

Le programme au MAIF Social Club:

Une édition à ne pas manquer qui marquera notre exposition Chaosmos que vous pourrez découvrir exceptionnellement sous les étoiles jusqu’à 23h30 ⭐️

En écho à celle-ci, nous proposons une balade sonore au son de musiques cosmiques, qu’elles aient été inscrites sur le disque d’or embarqué dans l’espace par les sondes Voyager en 1977, qu’elles aient été inspirées par la profondeur de la nuit ou par l’immensité de la voute céleste ou qu’elles accompagnent encore aujourd’hui les cérémonies traditionnelles intrinsèquement liées aux cycles de la Terre…

** INFOS PRATIQUES **

Quand ? Le samedi 07 juin 2025

Gratuit sur inscription

https://programmation.maifsocialclub.fr/evenements/nuit-blanche-2025/

MAIF Social Club, 37 rue de Turenne 75003 Paris

1 : Saint-Paul / 5 : Bréguet-Sabin / 8 : Chemin Vert

*LE LIEU*

Situé au cœur du quartier du Marais à Paris, gratuit et ouvert à toutes et tous, le MAIF Social Club questionne l’innovation sociale à travers une programmation artistique pluridisciplinaire et paritaire. Expositions, spectacles, débats d’idées, ateliers pour petits et grands, espace de travail, café avec des produits locaux et de saison, participent à la richesse du lieu.

Le samedi 07 juin 2025

de 10h00 à 23h30

gratuit Tout public.

MAIF Social Club 37 rue de Turenne 75003 Paris

Métro -> 8 : Chemin Vert (Paris) (272m)

Bus -> 2996 : Place des Vosges (Paris) (54m)

Vélib -> Saint-Gilles – Turenne (132.12m)

⭐️ À l’occasion de la Nuit Blanche 2025 organisée par la Ville de Paris, nous serons exceptionnellement ouverts jusqu’à 23h30 ! ⭐️