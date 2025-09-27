Maigret et le mort amoureux Maison des Arts Allonnes

Maigret et le mort amoureux

Maison des Arts 18 Rue Georges Bizet Allonnes Sarthe

Tarif : 5 – 5 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-07 20:30:00

fin : 2026-04-07 22:00:00

Date(s) :

2026-04-07

Film policier réalisé par Pascal Bonitzer. 1h 20min

Film policier réalisé par Pascal Bonitzer. 1h 20min

Avec Denis Podalydès, Anne Alvaro, Manuel Guillot.

Synopsis . Le commissaire Maigret est appelé en urgence au Quai d’Orsay. Monsieur Berthier-Lagès, ancien ambassadeur renommé, a été assassiné. Maigret découvre qu’il entretenait depuis cinquante ans une correspondance amoureuse avec la princesse de Vuynes, dont le mari, étrange coïncidence, vient de décéder. En se confrontant aux membres des deux familles et au mutisme suspect de la domestique du diplomate, Maigret va aller de surprise en surprise… Tout public .

Maison des Arts 18 Rue Georges Bizet Allonnes 72700 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 80 48 00

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English :

Detective film directed by Pascal Bonitzer. 1h 20min

L’événement Maigret et le mort amoureux Allonnes a été mis à jour le 2026-03-13 par CDT72